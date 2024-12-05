Кубу накрыл блэкаут из-за отключения теплоэлектростанции
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В провинции Матансас на Кубе произошла авария на теплоэлектростанции Антонино Гутьераса. Это привело к масштабному блэкауту на территории всего острова.
Об отключении электроснабжения на своей странице в соцсети сообщает министерство энергетики и горной промышленности страны.
Отмечается, что авария связана со срабатыванием системы автоматического отключения.
Сейчас специалисты восстанавливают подачу электроэнергии, но точные сроки устранения проблемы не уточняются.
Полный блэкаут на Кубе происходит уже не первый раз.
Это связано с тем, что в стране устаревшее оборудование и дефицит ресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.
Ранее сообщалось о том, что в Амурской области ограничили энергопотребление из-за нарушения работы ТЭЦ.