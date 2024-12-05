Кубу накрыл блэкаут из-за отключения теплоэлектростанции

В провинции Матансас на Кубе произошла авария на теплоэлектростанции Антонино Гутьераса. Это привело к масштабному блэкауту на территории всего острова.

Об отключении электроснабжения на своей странице в соцсети сообщает министерство энергетики и горной промышленности страны.