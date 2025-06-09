Россиян предупредили об индексации с 1 июля тарифов ЖКХ

С 1 июля в России ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. Однако стоит отметить, что в разных регионах этот процент может варьироваться, как сообщил Александр Якубовский, депутат Государственной Думы и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в интервью РИА Новости.

Как сообщил Якубовский, повышение тарифов на услуги ЖКХ в этих субъектах Российской Федерации связано с необходимостью обновления устаревшей коммунальной инфраструктуры. Кроме того, это обусловлено увеличением расходов на вывоз твердых коммунальных отходов, а также климатическими условиями, ростом цен на энергоресурсы, такие как газ и электричество. Свою роль сыграл и рост уровня инфляции.

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%», — сказал агентству Якубовский.

Депутат Государственной думы отметил, что в регионах, где наблюдается наименьший рост тарифов, действуют усиленные меры социальной поддержки, а также ранее уже был установлен относительно высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что суд в Москве обязал актера Константина Хабенского погасить долги за коммуналку.