Россиян предупредили об изменении правил индексации пенсий

Пенсионерам раскрыли детали двойной индексации пенсий после Нового года.

В 2025 году пенсии россиян будут индексироваться по новым правилам, сообщила в интервью агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Нововведение будет касаться граждан, которые получают пенсии по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности.

Сначала, с 1 января 2025 года, пенсионные выплаты проиндексируют на 4,5%. С 1 апреля будет вторая индексация. Пенсионные выплаты проиндексируют еще на 2,2%.

Это пока предварительные показатели. Точные цифры будут известны позже, когда будет подсчитана инфляция по итогам 2024 года, пояснила эксперт.

Аналогичная схема индексации действовала до 2019 года, но теперь вводится новая формула. Для пенсионеров она более выгодна.

Будут проиндексированы пенсионные выплаты как работающих, так и неработающих пенсионеров, заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что Мособлдума приняла закон об увеличении доплат одиноко проживающим пенсионерам.