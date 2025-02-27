Россиян предупредили об изменении размера пенсии в марте

В марте некоторые категории граждан получат пенсию меньшего размера, чем в феврале, сообщил в интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По словам эксперта, это связано с индексацией, которая проводилась в январе этого года.

Напомним, январские пенсии были проиндексированы на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. Однако по факту она составила 9,5%. В связи с этим было принято решение провести дополнительную индексацию.

Пенсия за февраль пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте ее не будет, поэтому общий размер пенсии будет меньше, пояснил собеседник издания.

Однако у военных пенсионеров размеры выплат будут больше на 4,4%, так как они были дополнительно проиндексированы.

Ранее сообщалось о том, что россияне из-за роста зарплат стали оплачивать более 85% пенсий пожилых граждан.