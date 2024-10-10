Россиян предупредили об отмене ограничения полной стоимости ипотечных кредитов

Центробанк РФ временно отменил ограничение полной стоимости ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ЦБ РФ рассматривает возможность отказа от ограничения ипотечной ПСК на постоянной основе.

Ожидается, что это позволит банкам, не нарушая закон по предельному уровню ПСК, обозначить в ипотечных ставках изменения на рынке, в том числе связанные с ключевой ставкой.

Таким образом, клиенты кредитных учреждений будут получат кредиты на покупку жилья по более высоким процентным ставкам, но без нового завышения стоимости объекта недвижимости.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Стольников рекомендует девелоперам снижать цены на жилье.