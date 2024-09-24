Россиян призвали не торопиться досрочно погашать кредиты

В 2024 и 2025 году не стоит торопиться досрочно погашать кредиты, сообщил в интервью изданию Газета.ru финансист Андрей Пономарев.

Дело в том, что сейчас займы обходятся гораздо дороже, чем были ранее, пояснил он.

Эксперт напомнил, что в сентябре ключевая ставка снова выросла с 18 до 19% и, скорее всего, до конца года она может снова вырасти. По его словам, ставка снизится не раньше, чем весной 2025 года.

В ближайшие месяцы, отметил Пономарев, обслуживание взятых ранее кредитов намного дешевле ставки по депозитам.

Сейчас выгоднее положить свободные деньги на вклад, а не тратить их на погашение кредита, резюмировал собеседник издания.

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