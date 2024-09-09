Россиянам рассказали, как можно списать долги

Право на списание долгов имеют граждане, доходы которых снизились на 30%.

Граждане РФ имеют право на кредитные каникулы. Они предоставляются в случае снижения доходов более чем на 30% по сравнению со среднегодовым доходом предыдущего года, сообщил в интервью радио Sputnik эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев.

Воспользоваться кредитными каникулами также могут участники спецоперации и члены их семей.

Доходы заемщика могут снизиться в связи с потерей работы или ухудшением состояния здоровья. От кредитных обязательств человека могут освободить на срок до шести месяцев при подтверждении снижения доходов.

Закон на стороне должника, так как даже при банкротстве возможно мировое соглашение, позволяющее списать долги, сохраняя ипотеку.

Но здесь нужно быть осторожным, так как часто банки предлагают клиентам программы рефинансирования, при которых заемщик уплачивает только проценты. Следует тщательно оценивать ситуацию и выбирать действительно выгодное решение, так как кредитные каникулы не влияют на кредитную историю.

Ранее сообщалось о том, что россияне смогут гасить долги за обанкротившихся родственников.