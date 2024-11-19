Россиян призвали отказаться от покупки жилья

Россиянам, планирующим приобрести недвижимость, лучше пока отказаться от этой идеи. Такой совет в интервью изданию Pravda.Ru дал президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

Эксперт рекомендует отложить покупку недвижимости, так как в будущем цены на нее снизятся.

Большая часть сделок с жильем заключается с привлечением кредитов. Но сейчас из-за высоких ставок по ипотеке ожидается снижение спроса на недвижимость, соответственно, число сделок сократится, отметил Лопатин.

Гражданам, у которых имеются деньги на покупку жилья, эксперт посоветовал положить их на депозит, так как высокие ставки распространяются и на них, а не только на кредиты.

Ранее депутат Толмачев заявил, что семейную ипотеку ожидает трехкратный рост в следующем году.