Россиян призвали вкладывать деньги в золото
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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что не стоит хранить наличнную иностранную валюту. Дело в том, пояснил он, что США и Швейцария ограничили прием старых банкнот, сообщает РБК.
Тако же решение, считает Моисеев, могут принять и власти других стран Европы.
Но, несмотря на введенных ограничения, многие россияне все хранят наличные дома, а не в банках.
Моисеев посоветовал вкладывать деньги в золото.
Ранее сообщалось о том, что снижение годовой инфляции зафиксировали в Подмосковье.