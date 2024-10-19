Россиян призвали вкладывать деньги в золото

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что не стоит хранить наличнную иностранную валюту. Дело в том, пояснил он, что США и Швейцария ограничили прием старых банкнот, сообщает РБК.

Тако же решение, считает Моисеев, могут принять и власти других стран Европы.

Но, несмотря на введенных ограничения, многие россияне все хранят наличные дома, а не в банках.

Моисеев посоветовал вкладывать деньги в золото.

Ранее сообщалось о том, что снижение годовой инфляции зафиксировали в Подмосковье.