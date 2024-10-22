Россиянам дали совет, что делать с устаревшими долларами

Граждане России, имеющие старые доллары, могут попробовать обменять их на новые купюры в других странах или же конвертировать их в другие валюты через российские банки, как отметил экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

Он пояснил, что в соответствии с законодательством США как новые, так и старые доллары остаются действительными, несмотря на попытки изъять старые купюры из обращения.

Однако, при обмене денег за границей возникают две основные проблемы: во-первых, расходы на поездку могут превысить выгоду, а во-вторых, возможны трудности в банках из-за гражданства.

Другой вариант, предложенный экспертом, — обменять доллары с дисконтом в России. При этом он рекомендует быть осторожными и не обращаться в «мелкие конторы».

Обменять устаревшие доллары на евро в российских банках также возможно, но это приведет к потерям.

Беляев настаивает на том, что лучшие условия для хранения сбережений сегодня — это рубли. Выгодно просто положить деньги в банк, чтобы получать проценты, которые сейчас довольно высоки и сопоставимы с уровнем инфляции, что редко встречается.

Экономист подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране позволяет банкам сохранять высокие процентные ставки по вкладам, и эта тенденция может продлиться.

Ранее сообщалось, что россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов за границей.

Эксперты в сфере туризма предупредили, что в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Армения и других популярных направлениях, требуют доллары нового образца.