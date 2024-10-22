Россиянам дали совет, что делать с устаревшими долларами
Экономист Беляев посоветовал пытаться менять устаревшие доллары в других странах
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Граждане России, имеющие старые доллары, могут попробовать обменять их на новые купюры в других странах или же конвертировать их в другие валюты через российские банки, как отметил экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что в соответствии с законодательством США как новые, так и старые доллары остаются действительными, несмотря на попытки изъять старые купюры из обращения.
Однако, при обмене денег за границей возникают две основные проблемы: во-первых, расходы на поездку могут превысить выгоду, а во-вторых, возможны трудности в банках из-за гражданства.
Другой вариант, предложенный экспертом, — обменять доллары с дисконтом в России. При этом он рекомендует быть осторожными и не обращаться в «мелкие конторы».
Обменять устаревшие доллары на евро в российских банках также возможно, но это приведет к потерям.
Беляев настаивает на том, что лучшие условия для хранения сбережений сегодня — это рубли. Выгодно просто положить деньги в банк, чтобы получать проценты, которые сейчас довольно высоки и сопоставимы с уровнем инфляции, что редко встречается.
Экономист подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране позволяет банкам сохранять высокие процентные ставки по вкладам, и эта тенденция может продлиться.
Ранее сообщалось, что россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов за границей.
Эксперты в сфере туризма предупредили, что в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Армения и других популярных направлениях, требуют доллары нового образца.