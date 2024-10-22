Россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов за границей

Россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов как за границей, так и в российских банках и обменниках. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью для «Российской газеты».

Эксперты в сфере туризма предупредили, что в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Армения и других популярных направлениях, требуют доллары нового образца.

Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии, без каких-либо повреждений, надписей или пятен.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР, охарактеризовал эту ситуацию как «больную тему». Он также отметил, что ни Министерство финансов США, ни Федеральная резервная система не делали официальных заявлений по данному вопросу и не отзывали доллары старого образца из обращения.

Мурадян добавил, что в 2023 году туристы из России чаще всего жаловались на трудности с наличной валютой, так как это стало для них «неприятной неожиданностью».

Однако количество жалоб значительно сократилось, поскольку турагенты начали заранее информировать клиентов о данной проблеме.

Ранее сообщалось, что доля доллара в глобальных резервах достигла минимального уровня за последние 30 лет. Согласно расчетам Международного валютного фонда (МВФ), в течение второго квартала доллар утратил 0,7 процентного пункта, а за год — 1,2 процентного пункта.