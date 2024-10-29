Россиянам дали совет, как гарантированно достичь пенсии в 50 тыс. руб.

Для того чтобы пенсионные выплаты в 2025 году составляли не менее 50 тыс. руб., российским гражданам необходимо иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет, а также 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» поведал председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

По подсчету законодателя, для получения пенсии в 50 тыс. руб. допускается стаж и в 35 лет, но при этом средний заработок должен быть порядка 150 тыс.

«Если россиянин 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 тыс. руб. отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 тыс. руб. Для пенсии в 50 тыс. руб. гражданину потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс.», — пояснил депутат.

Никитин также напомнил, что в России существуют и такие категории людей, которые получают специальные социальные надбавки от государства. Их пенсионные выплаты тоже могут дотягивать до 50 тыс. руб.

Ранее стало известно, что с 1 ноября некоторые категории российских граждан преклонного возраста будут получать повышенные пенсионные выплаты.