С 1 ноября пенсионеры старше 80 лет получат прибавку

С 1 ноября некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные выплаты, сообщила в интервью агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По словам эксперта, в следующем месяце будут проиндексированы пенсии россиян, которым в октябре исполнилось 80 лет. Также прибавку получат граждане с первой группой инвалидности — им вместо одной фиксированной части страховой пенсии положено две.

В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Таким образом, россияне, отметившие 80-летний юбилей, будут получать 16269,76 руб. в месяц.

Доплату могут получить также граждане, которые обращались ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.

Ранее сообщалось о том, что с 2025 года в России изменится порядок расчета военных пенсий.