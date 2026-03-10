Россиянам начали доначислять налог за льготные автокредиты

Россияне, которые в 2024 году оформили автокредиты по рекламным ставкам 0-0,01% годовых, неожиданно столкнулись с требованием доплатить налог. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Отмечается, что теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) расценивает такую «экономию» как материальную выгоду, которая облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35%.

С 2025 года в Налоговом кодексе РФ закреплено правило: займы со ставкой ниже двух третей ключевой ставки Банка России (сейчас это 15,5%) считаются доходом. Банк обязан рассчитать разницу между фактической ставкой и пороговым значением, а затем передать данные в налоговую. Клиент получает уведомление с суммой НДФЛ.

В рекламных кампаниях и кредитных договорах о таком последствии заранее не предупреждали. Ранее подобные льготы не облагались налогом несколько лет. После изменений в законодательстве исключение сделали только для жилищных кредитов и рефинансирования.

