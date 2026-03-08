Налог на мороз: кировчанам объяснили взрывной рост цен на отопление

Жители Кирова и области в последние дни активно обсуждают квитанции за коммунальные услуги: многие столкнулись с заметным ростом сумм в графе «отопление». В местном филиале компании «Т Плюс» и Общественной палате Кировской области объяснили, из чего сложились новые цифры и почему февраль оказался таким дорогим. Информацию передает Progorod43.ru .

В ресурсоснабжающей организации главную причину назвали прямо — аномальный для этого года холод. Если в феврале 2025-го средняя температура воздуха держалась на отметке -7,1 градуса, то в 2026-м столбики термометров опустились значительно ниже — до -13,2 градуса.

«Чем холоднее на улице, тем больше тепла тратится на обогрев дома. Снижение температуры на 1 градус приводит к росту потребления тепла примерно на 4 процента», — рассказали в «Т Плюс». Простая арифметика: разница почти в 6 градусов неизбежно вылилась в существенные цифры в платежках.

Однако погода — не единственный фактор, подкрутивший счетчики. В Общественной палате Кировской области добавили, что к морозам добавилась и общефедеральная нагрузка. С 1 января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России выросла с 20 до 22%, что автоматически подтолкнуло вверх стоимость всех коммунальных услуг.

Кроме того, Правительство РФ заранее утвердило индекс повышения платы за ЖКУ. В Кировской области тариф на гигакалорию с нового года увеличился примерно на 1,7%. Таким образом, февральская квитанция стала результатом сложного уравнения, где к повышенному потреблению холода прибавились новые налоговые ставки и плановый рост тарифов. Если вопросы к расчетам все же остались, потребителям советуют обращаться в региональную службу по тарифам или в свою управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что кировчане жалуются на огромные суммы в квитанциях ЖКХ.