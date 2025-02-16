Россиянам напомнили о росте тарифов на капремонт квартир в 2025 году

С 1 января в России выросли тарифы на капитальный ремонт, напомнила в интервью агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Рост тарифов связан с повышением цен на стройматериалы и общим уровне инфляции в стране, пояснила она.

Власти регионов самостоятельно устанавливают тарифы на эту услугу, действуя в соответствии с принятой программой капремонта. Чтобы определить минимальный размер фонда капремонта, они учитывают рекомендации Минстроя.

В некоторых регионах могут быть введены дифференцированные тарифы на капремонт. Так, россиянам, которые живут в домах с лифтами, придется платить больше.

Самая большая разница в тарифах на капремонт наблюдается в Санкт-Петербурге. Дело в том, что в Северной столице имеются десять типов постройки домов.

Минимальный размер платы за капремонт в кирпичных домах, построенных в 1970-1980-е годы, вырос с 11,9 до 13,06 рубля за 1 кв. метро. Таким образом, тариф вырос на 10%.

Ранее сообщалось о том, что в Домодедово начался капремонт дошкольного отделения седьмой школы.