В Домодедово начался капремонт дошкольного отделения седьмой школы

В микрорайоне Западный в Домодедово начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 7, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействована команда из 15 человек, которые уже приступили к подготовительным работам. В рамках проекта планируется провести масштабное обновление здания», — говорится в сообщении.

Так, строителям предстоит провести замену кровли и фасад, обновить входные группы, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, их завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.