Россиянам напомнили об обязанности уплатить налоги за имущество детей

До 2 декабря родители должны уплатить налоги за имущество своих несовершеннолетних детей, напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он отметил, что налог начисляется на оформленные на ребенка квартиру, дом, земельные участок. Если на ребенка зарегистрирован автомобиль, то родители должны будут уплатить транспортный налог, сообщает РИА Новости.

Некоторые категории детей имеют право на льготы.

Так, ребенок с инвалидностью освобождается от уплаты налога на один из оформленных на него объектов имущества.

Для оформления льготы родители ребенка-инвалида должны обратиться в налоговую инспекцию. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, в МФЦ или по почте, пояснил парламентарий.

В случае неуплаты налогов с 3 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени.

Ранее сообщалось о том, что около 650 млн рублей направили на выплаты детям-инвалидам в Подмосковье с начала года.