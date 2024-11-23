Россиянам напомнили об уплате налога на проценты по вкладам

В этом году гражданам РФ впервые предстоит уплатить налог на проценты по вкладам. Это нужно сделать до 1 декабря, сообщил агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Резиденты должны будут уплатить налог на доходы, которые были получены в прошлом году по депозитам, остаткам денежных средств на счетах и сберегательным счетам.

От уплаты налога освобождены граждане, заработавшие на вкладах менее 150 тыс. рублей, отметил Мехтиев.

Данные о счетах в российских банках автоматически попадают в Федеральную налоговую службу, поэтому подавать декларацию не нужно.

Зачисление средств занимает до трех рабочих дней, предупредил собеседник издания.

Ранее сообщалось резиденты подмосковных ОЭЗ получили более миллиарда рублей налоговых льгот с начала года.