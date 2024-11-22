Резиденты подмосковных ОЭЗ получили более миллиарда рублей налоговых льгот с начала года
Фото: [Пресс-служба ОЭЗ «Ступино Квадрат»]
С начала 2024 года резиденты подмосковных особых экономических зон использовали налоговые льготы в размере более 1,2 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в отчетном периоде составил почти 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В январе–сентябре 2024 года пропорция объема налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты ОЭЗ, к объему уплаченных ими налогов в консолидированный бюджет составила один к восьми», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве напомнили, что на территории региона функционируют пять ОЭЗ. Среди них — ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток», ОЭЗ «Ступино Квадрат», ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха». Выбрать участок для реализации инвестиционного проекта на их территории можно на областной инвестиционной карте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.