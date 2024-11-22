Резиденты подмосковных ОЭЗ получили более миллиарда рублей налоговых льгот с начала года

С начала 2024 года резиденты подмосковных особых экономических зон использовали налоговые льготы в размере более 1,2 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в отчетном периоде составил почти 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.