Россиянам напомнили условия для назначения социальной пенсии

Право на получение социальных пенсий имеют граждане, достигшие установленного возраста (59 лет для женщин и 64 года у мужчин), имеющие не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов, передает РИА Новости.

В этом году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента составляет 145,69 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,70 руб.

Стоит отметить, что в 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости на общих основаниях. Это связано с особенностями переходного периода реформы. Женщины, достигшие 59 лет, и мужчины, достигшие 64 лет, выйдут на заслуженный отдых лишь в следующем году.

Ранее экономист Селянин назвал комфортный для россиян размер пенсии.