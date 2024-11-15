Россиянам назвали минимальный ИПК для выхода на пенсию в 2025 году

По ее словам, ИПК вырос 1,8 единицы и со следующего года будет составлять 30 единиц, сообщает РИА Новости.

Сенатор Ольга Епифанова сообщила в повышении с 2025 года минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году году.

Сенатор отметила, что максимальное количество ИПК за год не превышает 10 единиц. Это может быть трудовая деятельность или уход за детьми.

Кроме того, будущим пенсионерам напомнили, что чем больше взносов платит работодатель, тем выше будет пенсия. С 2025 года размер одного ИПК составит 142,76 рубля.

Ранее сообщалось о том, что более 60 тысяч пенсионеров посетили экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в этом году.