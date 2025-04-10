Россиянам назвали надежный способ хранения средств в 2025 году

Наиболее безопасным способом вложения средств в настоящее время является создание диверсифицированного инвестиционного портфеля, который включает в себя государственные облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации от надежных эмитентов и банковские депозиты. Об этом поведала Гаянэ Замалеева, аналитик Банки.ру, в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, вклады — это наиболее эффективный и доступный способ защитить свои средства от обесценивания. Замалеева также отметила, что средства на банковских счетах застрахованы.

Специалист обратила внимание на то, что корпоративные облигации могут принести больше прибыли, но при этом они более рискованные. В связи с этим она рекомендовала обратить внимание на бумаги первого уровня надежности.

Ранее эксперт в области экономики Колташов рассказал, что оплата за ресурсы в национальной валюте осуществляется с использованием сложных механизмов. На самом деле это гибридные методы расчета, которые не предаются огласке, но становятся все более распространенными.