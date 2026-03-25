Россиянам назвали последствия ухода Chery с российского рынка

После ухода бренда Chery из России владельцы и потенциальные покупатели могут столкнуться с рядом проблем, связанных с обслуживанием и перепродажей автомобилей. Об этом в интервью журналу Motor заявил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт спрогнозировал задержки в поставках запчастей, особенно крупных элементов, таких как стекла, кузовные детали и электроника. По его словам, сроки доставки могут растянуться до двух-трех месяцев и, по мере удаления даты ухода, будут только увеличиваться.

«Все понимают, что Chery и Tenet — фактически одно и то же. Дополнительных сверхбольших проблем не ожидается, но какие были — останутся. Фильтры, масла и колодки будут в наличии. Все, что касается крупных элементов — стекол, сложной электроники, будет занимать время, этих позиций на центральном складе не будет», — отметил Целиков.

Он добавил, что китайские автомобили традиционно теряют в цене быстрее, чем японские или европейские. В случае с Chery этот процесс может ускориться из-за быстрой трансформации автопрома в Китае, где производители часто сокращают поддержку устаревших моделей.

Более того, продать автомобиль Chery через пять-шесть лет после ухода бренда будет сложно, считает эксперт. Маркетинговые вливания прекратятся, и к 2030 году марка может восприниматься как «отдаленно знакомая», подобно Lifan.

Лояльность к бренду Chery остается высокой, что, по мнению некоторых экспертов, позволит сохранить стабильное ценовое позиционирование на вторичном рынке. Однако долгосрочных гарантий на три-пять лет вперед никто не дает. Владельцам стоит готовиться к возможным сложностям, особенно если речь идет о долгосрочной эксплуатации.

