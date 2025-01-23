С 1 февраля в России будут проиндексированы свыше 40 мер соцподдержки

С 1 февраля в России на 9,5% увеличат размер социальной поддержки более чем по 40 направлениям. Как сообщило РИА Новости, такую цифру назвал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.

Котяков в своей речи уточнил, что размер поддержки вырастет по «уровню фактической инфляции», а коснется она социальных пособий, компенсаций и выплат. В частности, министр заявил об увеличении в 2025 году общего объема материнского капитала до 915 тыс. рублей, что практически на 80 тыс. больше, чем в году минувшем.

Ранее сообщалось о том, какого размера с 1 февраля достигнет средней размер страховой пенсии и сколько человек затронет индексация.