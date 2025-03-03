Россиянам напомнили о скорой индексации пенсий

Парламентарий Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT, что в апреле ожидается плановая индексация социальных пенсий в России.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы напомнил, что в апреле 2025 года состоится индексация социальных пенсий на 14,75%. Это обусловлено тем, что изменится и прожиточный минимум: его также повысят почти на 15%. Однако и в этом случае сохраняются все пенсионные правила.

«У нас неработающий пенсионер не может иметь доход ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте», — отметил собеседник RT.

Депутат рассказал, что если у пенсионера страховая или социальная пенсия маленькая, то ему традиционно доплачивают из федерального или регионального бюджета.

Напомним, что повышение затронет 4,2 млн граждан России.

Ранее экономист рассказал о повышении зарплат в России. Он ответил, на какую сумму может рассчитывать работник в 2025 году.