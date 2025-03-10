Россиянам объяснили, как вернуть до 19,5 тыс. руб. за лечение

Сергей Леонов, возглавляющий комитет Госдумы по здравоохранению, рассказал РИА Новости, что в 2025 году граждане России смогут рассчитывать на налоговый вычет в размере до 19 500 руб. за оплату медицинских услуг.

Как сообщил Леонов, с 2025 года предельная сумма, с которой можно будет вернуть налог за медицинские услуги, выросла до 150 тыс. руб.

«Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тыс. руб. в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тыс. руб.», — сказал Леонов.

Он подчеркнул, что получить вычет можно только за те траты, которые были совершены в предыдущем отчетном периоде. Речь идет о стандартном лечении, покупке медикаментов и самостоятельном оформлении полиса добровольного медстрахования.

Леонов добавил, что при оплате дорогостоящего лечения нет ограничений на размер налогового вычета. Это означает, что можно вернуть 13% от всех потраченных на лечение денежных средств.

«Это возможно, если услуги включены в перечень дорогостоящих видов лечения. К таким услугам относятся ортопедическое лечение врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь, а также процедуры экстракорпорального оплодотворения», — пояснил законодатель.

Ранее депутат Стенякина рассказала о пособии, что увеличилось до 206 тыс. руб. в 2025 году.