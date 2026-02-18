Россиянам объяснили, почему ставки по потребительским кредитам не снижаются

Ключевая ставка Банка России уже несколько месяцев держится на уровне 16%, а недавно регулятор снизил ее на 0,5%. Несмотря на это, обычные россияне этого почти не замечают. Как отмечает «Российская газета», потребительские кредиты в банках по-прежнему раздают под 25–30% годовых.

Главная причина — риски: банки закладывают в стоимость кредита возможные невозвраты, а просрочка в стране растет. Доля проблемных потребительских ссуд достигла 4,6%.

В сегменте необеспеченных кредитов, где люди берут деньги просто так, без залога, доля проблемных займов и вовсе перевалила за 13%. Это значит, что каждый восьмой заемщик уже не платит или платит с перебоями.

Ключевая ставка в 15,5%— это цена, по которой ЦБ дает деньги банкам. Но банки, как любые посредники, продают их населению с наценкой. Чтобы среднерыночная ставка по кредитам упала ниже 20%, нужно несколько условий: снижение ключевой ставки до 10–12%, замедление инфляции и, самое главное, улучшение качества кредитных портфелей. То есть люди должны начать платить исправно.

Кто же берет кредиты под такие грабительские проценты? Эксперты выделяют пять основных категорий. Первые — заемщики с испорченной кредитной историей, которым больше никто не дает деньги. Вторые — люди с нулевой историей, чаще всего молодежь. Третьи — те, кому деньги нужны срочно и любой ценой. Четвертые — клиенты из регионов с низкой конкуренцией, где банки диктуют свои условия. И пятые — хитрецы, которые берут кредит сейчас, планируя рефинансировать его позже по более низкой ставке.

Прогнозы на ближайший год неутешительные: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ никуда не денется, инфляция остается высокой, а значит, ставки по потребкредитам ниже 20% в ближайшие 12 месяцев не упадут.

Единственная хорошая новость для заемщиков — инициатива Центробанка. Регулятор предложил увеличить максимальный размер необеспеченных потребительских кредитов для участия в кредитных каникулах с нынешних 450 тыс. до 900 тыс. рублей. Если меру примут, больше людей с крупными кредитами смогут передохнуть и восстановить финансовую стабильность. Но пока это только проект.

