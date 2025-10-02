Россиянам пояснили последствия отмены льготы по НДС для банков

Власти рассматривают возможность отказа от давней налоговой льготы для финансового сектора. Речь идет об отмене освобождения от НДС для услуг по обслуживанию банковских карт, процессинга и эквайринга, действующего с 2006 года. Как пояснила в интервью Pravda.Ru профессор РАНХиГС Галина Дехтярь, это вынужденная и тщательно просчитанная мера.

По ее словам, в текущих условиях бюджет остро нуждается в дополнительных источниках доходов. Эти поступления необходимы для поддержания стабильности экономики на фоне снижения деловой активности. По словам эксперта, других действенных вариантов пополнения казны сейчас практически не осталось.

Что касается рядовых граждан, то последствия изменений окажутся умеренными. Как отмечает Дехтярь, повышение НДС на 2% действительно отразится на стоимости некоторых услуг. Однако на практике при тратах в 100 тыс. рублей дополнительная нагрузка составит около двух тысяч, что для большинства людей не станет критичным ударом по личному бюджету.

По ее мнению, данная мера, несмотря на свою непопулярность, рассматривается как необходимый шаг для укрепления бюджетной системы и сохранения макроэкономической стабильности в стране.

Ранее экономист спрогнозировала последствия повышения НДС до 22% для россиян.