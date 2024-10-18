Россиянам пообещали повысить МРОТ до 22 400 руб.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят до 22 400 руб. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Ранее документ в нижнюю палату российского парламента внесло Правительство РФ.

Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что законопроект направлен на реализацию задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о повышении МРОТ опережающими темпами. Цель — к 2030 году удвоить показатель МРОТ с 2023 года. То есть МРОТ должен будет составлять 35 тыс. руб.

При этом соотношение МРОТ с медианной зарплатой за предыдущий год, которая составляет 46 751 руб., увеличилось до 48%.

Ожидается, что благодаря новому законопроекту вырастут доходы у 4,2 млн российских граждан.

Ранее сообщалось о том, что опрос показал, что почти половина граждан России откладывают на «черный день».