Опрос показал, что почти половина граждан России откладывают на «черный день»

Почти половина жителей РФ откладывают деньги на «черный день». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по управлению активами Anderida Financial Group. Результаты опроса есть в распоряжении РИА Новости.

Так, согласно результатам опроса, доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в 2024 году выросла до 49% с 42%. Отмечается, что тех граждан, которые откладывают на пенсию, стало меньше.

В исследовании отмечается, что стремление отложить «про запас» или на старость связано с желанием сохранить прежний уровень жизни. Кроме того, россияне перестали рассчитывать на помощь и поддержку детей.

Год назад люди старались откладывать на дорогостоящую покупку в виде автомобиля или крупной бытовой техники, а также первоначального взноса по ипотеке. Отмечалось, что доля таких граждан в 2023 году составляла 18%.

Примерно 9% граждан откладывают средства для того, чтобы в будущем оплатить обучение детей. Еще 4% россиян назвали другие причины для накоплений.

Ранее россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 22%.