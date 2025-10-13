Россиянам раскрыли, куда вкладывать деньги в этом году

В условиях современной экономической нестабильности вопрос надежного инвестирования становится особенно актуальным. Хотя ни одна инвестиция не гарантирует стопроцентной доходности, экономисты единодушно рекомендуют рассматривать благородные металлы как один из наиболее проверенных временем финансовых инструментов. Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik особо подчеркнул , что золото, серебро и платина демонстрируют устойчивую надежность на фоне турбулентности фондовых рынков.

При этом эксперт обратил внимание на практические сложности операций с физическими металлами, отметив, что российские банки не всегда активно работают с материальными слитками.

В качестве оптимального решения экономист рекомендует обезличенные металлические счета, доступные как в крупных, так и в средних кредитных организациях. Этот формат позволяет инвесторам фиксировать виртуальное количество металла по текущим ценам без дополнительных расходов на хранение, проверку подлинности и комиссии при обратной продаже, которые неизбежны при работе с физическим золотом.

По его словам, обезличенные металлические счета представляют собой наиболее практичный и экономически эффективный способ диверсификации инвестиционного портфеля. Этот инструмент сочетает в себе традиционную надежность вложений в драгоценные металлы с современными возможностями безналичных расчетов, что делает его особенно привлекательным для частных инвесторов в текущих экономических реалиях.

