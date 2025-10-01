В Госдуме пояснили, есть ли возможность положить маткапитал на счет

Госдума выступает против любых схем обналичивания материнского капитала, подчеркивая его целевую направленность на долгосрочные интересы ребенка. Как пояснила член профильного комитета Светлана Бессараб, эта государственная поддержка изначально создавалась как механизм защиты прав детей, а не просто как денежная выплата родителям. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, именно поэтому закон строго ограничивает возможные направления использования средств. Приобретение жилья гарантирует ребенку обязательную долю в собственности, которую невозможно просто продать. Направление средств на образование или формирование пенсии матери — это прямые инвестиции в будущее семьи. Любые попытки превратить эти целевые средства в наличные лишают ребенка положенных ему государственных гарантий и считаются недопустимыми. С 2007 года все подобные мошеннические схемы последовательно пресекаются.

Парламентарий добавила, что касается защиты от инфляции, здесь действует другой механизм. С 2017 года материнский капитал ежегодно индексируется на величину реальной, а не прогнозируемой инфляции. Эта государственная мера и обеспечивает сохранность его покупательной способности, делая бессмысленными предложения переводить средства на банковские вклады под видом их спасения от обесценивания. Таким образом, существующая система надежно защищает и целевое назначение капитала, и его финансовую составляющую.

Ранее сообщалось, что почти 80 тыс. семей в Москве и Подмосковье оплатили образование детей маткапиталом.