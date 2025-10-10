Россиянам раскрыли особенности перетока сотрудников из офиса в рабочие

За последние годы на российском рынке труда сформировалась устойчивая тенденция: все больше специалистов умственного труда, так называемых «белых воротничков», переходят в рабочие профессии. По словам независимого HR-эксперта, клинического психолога Зулии Лоиковой, этот процесс активизировался во время пандемии COVID-19 и продолжился в период специальной военной операции. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт выделяет две ключевые причины этого явления. Первая — массовое психологическое выгорание. Многие сотрудники, даже занимая руководящие должности, испытывают потребность в ощутимом, осязаемом результате своего труда, который можно буквально «пощупать руками». Работа с материалами и инструментами становится для них своего рода терапией, способом восстановить ментальное равновесие после многолетних, проведенных в виртуальной среде и бесконечных совещаний.

Вторая причина — стремление к востребованности в условиях быстро меняющегося рынка. Как отмечает Лоикова, 87% соискателей сегодня не соответствуют актуальным требованиям в своих сегментах из-за диверсификации навыков. В этой ситуации физический труд становится для многих гарантией стабильности и социальной значимости. Однако эксперт подчеркивает, что настоящий дефицит наблюдается именно на рынке квалифицированных «синих воротничков», что и объясняет стремительный рост их заработных плат.

Итогом этого кадрового перетока становится не только личностная самореализация бывших офисных работников, но и качественная трансформация рынка ручного труда. Все больше людей с высшим образованием и навыками приходят в рабочие профессии, повышая общий уровень компетенций в этих сферах и формируя новую прослойку высокооплачиваемых, думающих специалистов, для которых физический труд стал осознанным выбором, а не вынужденной мерой.

