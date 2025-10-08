Россиянам раскрыли причины дефицита топлива на АЗС в Крыму

Временные трудности с обеспечением топливом на крымских АЗС возникли из-за сочетания объективных логистических сложностей и искусственно созданного ажиотажа. Как пояснил советник главы республики Александр Талипов в эфире радио Sputnik, проблемы с поставками горючего начали проявляться еще в конце августа, когда неблагоприятные погодные условия нарушили регулярность работы паромной переправы.

По его словам, этот логистический сбой спровоцировал реакцию населения, где отдельные автовладельцы начали создавать избыточный спрос, пытаясь сделать запасы впрок. Подобное поведение лишь усугубило ситуацию, создав видимость острого дефицита там, где изначально речь шла о временных перебоях.

Эксперт добавил, что в ответ власти оперативно ввели комплекс мер для нормализации обстановки. Временная заморозка цен совместно с ограничением объемов продажи на одну заправку позволила остановить панические закупки и обеспечить более равномерное распределение топлива.

По его мнению, предпринятые шаги позволили не только стабилизировать положение на заправочных станциях, но и продемонстрировали эффективность механизмов оперативного реагирования. Ситуация постепенно возвращается в нормальное русло, хотя для полного восстановления бесперебойных поставок потребуется дополнительное время.

Ранее сообщалось, что власти Крыма вынуждены заморозить цены на бензин.