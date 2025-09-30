Власти Крыма вынуждены заморозить цены на бензин

В Крыму введены срочные меры регулирования рынка нефтепродуктов, обусловленные обострением ситуации с доступностью топлива. Как сообщают Argumenti.ru со ссылкой на бывшего директора «Корпорации развития Севастополя», региональные власти оказались вынуждены пойти на заморозку цен в условиях дефицита и пассивной позиции федеральных контролирующих служб.

По мнению эксперта, данное решение стало ответом на системное завышение стоимости топлива на полуострове. Даже до обострения кризиса местные автозаправочные станции регулярно устанавливали наценку в два-три рубля по сравнению с материковыми регионами, а в последнее время этот разрыв стал еще более значительным. В такой ситуации население закономерно предъявляет претензии именно к региональному руководству.

Принятое 29 сентября решение о тридцатидневной фиксации цен направлено на стабилизацию положения. Эксперт оценивает эту меру как правильную, поскольку она создает давление на участников рынка, вынуждая нефтетрейдеров и владельцев АЗС оперативно решать логистические и снабженческие проблемы.

Таким образом, временная заморозка цен становится не только инструментом защиты потребителей, но и катализатором для нормализации работы всего топливного рынка Крыма. Это вынужденное решение призвано уравновесить интересы населения и бизнеса в условиях сложной экономической ситуации.

