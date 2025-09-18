Россиянам раскрыли причины отсутствия необходимости увеличения отпуска до 35 дней

Инициатива об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска для россиян с 28 до 35 дней находит поддержку среди депутатов и профсоюзов. Ее сторонники спорят, что современные сотрудники проводят на работе больше времени, чем прежде, а дополнительная неделя отдыха позволит им восстановить силы и уделить больше внимания семье. Однако у этой идеи есть и влиятельные противники. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров считает , что Россия и так входит в число стран с одной из самых длинных продолжительностей отпуска, и увеличение его до 35 дней не имеет смысла. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его мнению, 28 дней вполне достаточно, особенно с учетом длинных новогодних и майских праздников.

Эксперт указывает, что в текущих экономических реалиях такая инициатива выглядит нерациональной. В качестве контраргумента приводятся примеры крупнейших экономик мира: в США стандартный отпуск составляет 15 рабочих дней, в Китае — от 5, а в Индии — 12 дней. На этом фоне предложение о 35 днях отпуска кажется особенно странным.

По его словам, несмотря на благие намерения, реализация этой инициативы выглядит маловероятной. В условиях, когда страна ставит амбициозные цели по входу в список крупнейших экономик мира, увеличение отпуска может быть расценено как фактор, снижающий производительность труда и конкурентоспособность, а не повышающий качество жизни работников.

