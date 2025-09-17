Юрист Ерзина рассказала, как можно продлить новогодние праздники до 16 дней

Юрист Headhunter Дарья Ерзина в интервью РИА Новости поведала , что можно увеличить новогодние каникулы до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря.

Ерзина указала, что если взять отпуск на 29 и 30 декабря, то отдых фактически начнется уже в субботу, 27 декабря, и продлится весь период новогодних каникул. Таким образом, два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что является одновременно удобным и выгодным решением.

Она отметила, что отпуск в декабре будет особенно выгодным, так как в этом месяце насчитывается 22 рабочих дня.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили увеличить отпуск до 35 дней.