Россиянам раскрыли уровень роста стоимости отдыха в стране

Российский гостиничный рынок демонстрирует уверенный рост в преддверии новогоднего сезона, что отражается в динамике цен и бронирований. Аналитики фиксируют значительное оживление по сравнению с прошлогодними показателями, формируя новую картину спроса. По словам турэксперта Вениамина Каганова, средняя цена за ночь в отеле в период зимних праздников достигла 7,6 тыс. рублей, что на 14% выше, чем год назад. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что этот рост напрямую связан с опережающим спросом: количество забронированных мест уже на 5% превышает уровень прошлого сезона. Особенно заметен ажиотаж в курортной сфере, где прирост бронирований достиг рекордных 15%. При этом основная часть туристов, почти две трети, планирует свои поездки именно на время новогодних каникул.

По мнению эксперта, следствием такой активности становится смещение потребительских предпочтений в сторону экономичных вариантов. Наибольший рост спроса наблюдается в сегменте трехзвездочных отелей, где бронирования выросли на 25%, и четырехзвездочных апартаментов с приростом в 23%. Эксперты объясняют эту тенденцию двумя ключевыми факторами: продолжительными новогодними каникулами и повышением финансовой грамотности населения, которое учится планировать отдых заранее для получения лучших цен.

Он резюмировал, что в итоге турбизнес ожидает чрезвычайно успешного зимнего сезона. Прогнозируется, что заполняемость отелей в период каникул достигнет абсолютных максимумов, а на новогодние даты курорты будут работать практически на 100% своих мощностей. Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что, несмотря на рост цен, желание россиян путешествовать по стране во время праздников только усиливается.

Ранее были раскрыты наиболее востребованные направления для отдыха россиян на ноябрьские праздники.