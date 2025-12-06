Россиянам рассказали, как исправить испорченную кредитную историю

Первым и обязательным шагом на пути исправлению испорченной кредитной истории (КИ) является полное погашение всех текущих просроченных обязательств. Об этом в интервью «ФедералПресс» заявил юрист Антон Михайлов. После этого можно приступать к восстановлению финансовой репутации.

Один из способов исправления ситуации — демонстрация новой платежной дисциплины. По мнению финансового эксперта Артем Быкова, необходимо взять небольшой заем в микрофинансовой организации (МФО) и своевременно его вернуть.

Однако юрист предостерегает от такого метода и отмечает, что он не является панацеей и может даже навредить в глазах крупных банков.

«Чего точно не стоит делать — так это брать кредиты в микрофинансовых организациях для исправления кредитной истории. Для МФО клиент банка —желанный, а для банков такой клиент —как раз наоборот», — отметил Михайлов.

Для повышения шансов на одобрение нового кредита эксперт советует проверить свой рейтинг заемщика через портал «Госуслуги», Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) или напрямую в бюро кредитных историй (БКИ).

Также помогут подтверждение дополнительных источников дохода, своевременная уплата всех налогов и административных штрафов, а в случае с ипотекой — увеличение размера первоначального взноса.

Важно понимать, что даже после таких серьезных процедур, как банкротство физического лица, возможность получать новые займы остается. Ключ к успеху — последовательное исправление ситуации и неукоснительное соблюдение платёжной дисциплины в будущем.

