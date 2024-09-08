Россияне смогут гасить долги за обанкротившихся родственников

С 8 сентября долги за банкрота смогут погасить его родственники или друзья.

С 8 сентября в России изменится закон, касающийся реализации ипотечного жилья, собственник которого обанкротился.

Нововведение касается только жилья, которое является единственным у гражданина.

Новый закон позволит «отделить» ипотечную квартиру от всей остальной конкурсной массы, пояснила в интервью изданию «Российская газета» арбитражный управляющий Анна Хрусталева.

Теперь в рамках процедуры банкротства квартира остается за гражданином. Деньги за него погашаются только банку-кредитору. Но банкрот лишается всего остального имущества, она будет выставлено на торги, а вырученные средства будут распределены между кредиторами. Если вырученных средств оказалось недостаточно для частичного или полного погашения задолженности, то долги будут считаться погашенными, пояснила эксперт.

По новому закону погасить долг за гражданина также смогут его родственники или другие третьи лица, например, друзья или работодатель. Но это должно быть прописано в мировом соглашении или соглашении о реструктуризации заключила собеседница издания.

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