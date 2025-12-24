Россиянам рассказали, как отвечать на реальный звонок из банка

В условиях роста мошеннических атак банки все чаще вынуждены блокировать подозрительные денежные переводы, особенно крупные суммы, пишет портал «7Дней.ру».

Финансовые организации обязаны защищать средства клиентов, что иногда приводит к временной заморозке операций для дополнительной проверки.

Если операция вызвала подозрения, с клиентом связывается сотрудник службы безопасности банка. Важно знать, на какие его вопросы отвечать можно и нужно, а какие требования неправомерны.

Сотрудник вправе запросить фамилию, имя и отчество получателя, а также цель платежа (например, «оплата товара» или «перевод родственнику»). Однако требовать подробности о степени родства или детали частной жизни получателя банк не имеет права.

При звонке важно соблюдать осторожность. Сначала нужно проверить номер: безопаснее перезвонить по официальному телефону банка, указанному на его сайте или карте.

Настоящий сотрудник представится, назовет свое имя, отдел и причину звонка. Главное правило — никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС, пароли от интернет-банка или полные данные банковской карты. Эту информацию запрашивают только мошенники.

Если перевод заблокирован, самый надежный способ подтвердить его легальность — личное посещение отделения банка с паспортом. Если такой возможности нет, обсудите с сотрудником дистанционный порядок верификации через официальное приложение банка или иной безопасный канал.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, банки обязаны совершенствовать системы контроля, а с другой — делать это, не нарушая права клиентов.

Ранее стало известно, что цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.