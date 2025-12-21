Все, что нужно знать: с чем россияне «будут есть» цифровой рубль

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его полноценное внедрение для крупнейших банков запланировано с 1 сентября 2026 года, однако в 2025 году россияне получили разъяснения по ключевым вопросам, связанным с новой формой расчетов, сообщает РГ.

Цифровой рубль выпускается Банком России и обращается на специальной платформе регулятора. Хранение средств осуществляется в цифровых кошельках, которые также открываются на платформе ЦБ. Каждый цифровой рубль является прямым обязательством Банка России перед владельцем. В отличие от безналичных средств, которые учитываются на счетах коммерческих банков, риски банкротства финансовых организаций в этом случае отсутствуют.

В пилотном режиме цифровой рубль уже используется для оплаты товаров и услуг. Основное назначение новой формы валюты — удобные и бесплатные платежи и переводы для граждан. Использование цифрового рубля будет добровольным. Проценты на остаток цифровых рублей начисляться не будут. По этому параметру они приравниваются к наличным деньгам. Цифровой рубль не рассматривается как инструмент инвестирования, сбережений или получения пассивного дохода. Открытие вкладов и выдача кредитов в цифровых рублях в ближайшей перспективе не планируются.

Центробанк подчеркивает, что цифровой рубль не является криптовалютой. Его курс полностью соответствует курсу наличного и безналичного рубля, а выпуск и обращение находятся под контролем государства.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. Защита цифровых кошельков будет многоуровневой. Объем данных о финансовых операциях не превысит тот, который уже используется при безналичных расчетах. Информация о цифровых кошельках будет защищена режимом банковской тайны. Министерство финансов планирует активно использовать цифровой рубль в бюджетном процессе. По данным ведомства, прозрачность операций позволит отслеживать движение средств и исключить их нецелевое использование.

Дополнительные возможности цифрового рубля связаны со смарт-контрактами. Их применение упростит расчеты между компаниями, ускорит исполнение обязательств и снизит издержки. В дальнейшем рассматривается использование цифрового рубля для трансграничных платежей.

