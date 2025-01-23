Россиянам рассказали, как разморозить накопительную часть пенсии

Разморозить накопительную часть пенсии можно переводом в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщила в интервью РИА Новости экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.

Средства можно будет начать получать через 15 лет после заключения договора или по достижении пенсионного возраста.

ПДС доступна гражданам, которые работали с 2002 по 2013 годы и сформировали эту часть пенсионных накоплений. Программа долгосрочных сбережений есть в негосударственных пенсионных фондах, получивших статус операторов ПДС.

Перевести денежные средства можно через сайты пенсионных фондов, приложения, Госуслуги, а также в отделениях коммерческих банков.

Ранее экономист Беляев назвал пути влияния инфляции на доходы пенсионеров.