Российские пенсионеры досрочно получат пенсию за май

Свои деньги часть пенсионеров смогут получить до 30 апреля. Обычно выплаты перечисляются с 1 по 5 число месяца. С 6 мая выплаты будут продолжаться по установленному графику.

Кроме пенсий, другие выплаты Соцфонда также будут осуществлены досрочно, чтобы обеспечить пенсионеров необходимыми средствами в этот период.

Пенсионеры, получающие свои пенсии через «Почту России», получат выплаты согласно стандартному графику. Доставка пенсий на дом и в почтовые отделения начнется с 3 мая.

В России в 2025 году планируется провести ежегодную индексацию страховых и социальных пенсий. Согласно официальным данным, первые выплаты, относящиеся к страховым пенсиям, будут увеличены с 1 января на 7,3%, тогда как социальные пенсии вырастут на 14,75% с этого же дня.

Страховые пенсии назначаются на основе пенсионных накоплений граждан, которые формируются в результате уплаты страховых взносов работодателями и самозанятыми гражданами. Эти выплаты зависят от заработка и стажа работы.

Ранее сообщалось, что россияне накопили в пенсионных фондах более 3,37 трлн руб.