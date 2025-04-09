Россиянам рассказали, как заработать «вторую пенсию»

Инструменты семейных накоплений научат россиян с детства грамотно планировать свой бюджет и в результате получить «вторую пенсию», рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Таким образом, эксперт положительно оценил идею расширения программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов.

По мнению Белякова, данная мера поможет семье сформировать накопления на важные цели.

Речь идет о создании так называемого «детского» счета ПДС для ребенка с рождения и до совершеннолетия. Потом молодой человек получит крупную сумму и сможет снова вступить в программу уже как взрослый.

В период получения профессионального образования он может откладывать, например, 100 руб. в день, что позволит ему к 32 годам накопит 2,3 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что россиянам напомнили условия для назначения социальной пенсии.