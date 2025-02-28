Россиянам рассказали, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Россияне, достигшие прежнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, могут получить накопительную часть пенсии, сообщила агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эксперт напомнила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда организации отчисляли в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ) определенный процент от зарплаты сотрудников, достигших определенного возраста.

В 2014 году система формирования накопительной части пенсии была заморожена.

Граждане, у которых есть накопительная часть пенсии, могут ее получить. В этом году выплаты будут доступны женщинам 1970 года рождения и мужчинам 1965 года рождения.

Желающим получить накопительную пенсию нужно обратиться в Социальный фонд России или НПФ, пояснила Сорокина.

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