Россиянам рассказали, сколько денег можно хранить на карте

На банковской карте лучше хранить столько денег, сколько нужно для повседневных покупок.

Остальные средства следует размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах, сообщил в интервью агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.

Если на карте хранить большую сумму денег, что высок риск, что ее украдут или будут пытаться выманить мошенники. Кража денег может произойти даже без физического доступа к карте, например, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга.

Кроме того, держать большую сумму денег на карте невыгодно, так как банк не начисляет на них проценты.

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