Россиянам рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Ставки по ипотеке еще в течение некоторого времени будут достаточно высокими, поэтому сейчас ее брать не стоит, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, лучше копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки снизятся.

В ближайшее время желающие приобрести жилье смогут открыть жилищные депозиты, отметил эксперт.

По данным Центробанка, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. Так, в конце мая средняя ставка по рыночным программам ипотеки составляла 26,8%. В середине июня в некоторых банках ставки снизились на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят ввести семейную ипотеку для многодетных под 0%.