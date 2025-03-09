Россиянам рассказали, в каких случаях не стоит спешить с оплатой ЖКХ

Если у вас есть сомнения в подлинности полученной квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, не торопитесь перечислять средства. Для начала убедитесь в том, что документ действителен, — посоветовала в беседе с агентством «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт проекта «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина России.

Чтобы проверить подлинность квитанции, можно воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением «Госуслуги Дом». В этих сервисах отображаются все доступные для оплаты квитанции, которые можно сравнить с бумажным вариантом. Также можно сопоставить реквизиты с платёжным документом за предыдущий период. Если есть несоответствия, то вероятность того, что перед вами поддельный документ, возрастает.

Обычно мошенники допускают ошибки в незначительных деталях, поэтому необходимо внимательно проверять все сведения в платежном документе.

«В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали (например, показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры, инициалы владельца)», — перечисляет эксперт.

В случае возникновения сомнений, необходимо связаться с управляющей компанией или расчётным центром. Только после того, как они подтвердят подлинность платёжного документа, можно производить оплату, — рекомендует Дайнеко.

Ранее сообщалось, что коммунальные платежи в России могут вырасти сразу на 30% в 2025 году.